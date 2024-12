All'Allianz Stadium, i fischi assordanti del pubblico sono stati il segnale di un malcontento crescente per una Juventus in difficoltà. Tuttavia, proprio quell’insoddisfazione, unita ai cambi tattici di, ha dato una scossa alla squadra, che è riuscita a riaprire la partita grazie a una bella azione corale.Laha trovato la rete dell'1-2 con una pregevole combinazione:ha innescato Danilo, il quale ha servito Koopmeiners per il suo primo gol in maglia bianconera. Un'azione pulita e incisiva, capace di risvegliare le speranze di una rimonta, anche se il Bologna, pur perdendo parte della brillantezza mostrata nel primo tempo, ha presto ripreso il controllo del gioco.Con l’ingresso di, schierato a centrocampo, la Juventus è riuscita ad avanzare il proprio baricentro, mettendo pressione soprattutto sulla fascia destra del Bologna. La manovra bianconera, seppur più vivace, si è rivelata inefficace nel lungo periodo, con una spinta che è andata progressivamente affievolendosi.