Lasta trattando con ilper il difensore, valutato dagli olandesi tra i 30 e i 35 milioni, una cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare. Per finanziare l’operazione, si punta a cessioni come quelle di Danilo e Fagioli. Inoltre, i due club discutono di altri temi: il Feyenoord ha l’obbligo di riscattare Facundo Gonzalez, di proprietà della Juve, per 6 milioni, cifra che potrebbe influire sulle trattative. Gli olandesi sono anche interessati a Samuel Mbangula, talento scoperto da Motta. Le negoziazioni potrebbero intensificarsi a breve, rendendo caldo l’asse Torino-Rotterdam.