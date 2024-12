Laaccelera sul mercato per assicurarsi Fikayodal Milan, un obiettivo prioritario per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la cessione dipotrebbe rappresentare il primo passo per finanziare l’operazione. Il centrocampista brasiliano, fuori dai piani della squadra nella prima parte di stagione, sembra destinato a trasferirsi al Betis in Liga già a gennaio. L’addio di Arthur consentirebbe ai bianconeri di liberarsi di un ingaggio pesante, fornendo risorse per completare il colpo Tomori e rafforzare ulteriormente il reparto arretrato nella finestra di mercato invernale.