Davidnon è una soluzione alternativa adper colmare il vuoto lasciato da Bremer, ma potrebbe essere un acquisto versatile per la Juventus. Lo slovacco potrebbe giocare sia al centro della difesa, al posto di Gatti o Kalulu, che sulla fascia sinistra, permettendo flessibilità anche per Cambiaso. Il Feyenoord chiede circa 30 milioni, un investimento significativo, soprattutto a gennaio. La Juventus sta considerando di coprire questo costo tramite la cessione di Fagioli o Luiz. Questi ultimi possono portare un bottino significativo per i bianconeri, alla ricerca di fondi per finanziare il mercato.