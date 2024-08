Dove possono andare Arthur, Kostic e Djalò

Il mercato della Juventus in uscita non si può ancora definire concluso visto che rimangono tre giocatori fuori dal progetto che possono lasciare il club e andare in campionati dove il mercato in entrata è ancora aperto. I giocatori in questione sonotutti e tre rimangono in uscita. Ma quali club potrebbero ancora ingaggiarli?Mentre in Italia e in tanti altri paese europei il mercato in entrata è finito il 30 agosto, ci sono campionati in cui rimarrà aperto ancora per qualche giorno. In Arabia Saudita ad esempio chiuderà il 2 settembre, così come in Portogallo e Olanda. I club di questi paesi potrebbero quindi ancora ingaggiare Kostic, Arthur o Djalò nelle prossime ore. Altre possibili destinazioni per i tre giocatori sono il campionato belga, la cui finestra di mercato chiuderà il 6 settembre e soprattuto quello turco, che finirà il 13.