La trattativa per portareallaè in pieno svolgimento, con l'obiettivo di chiudere l'accordo globale entro il 30 giugno. Questo termine è cruciale per l'Aston Villa, che deve completare alcune cessioni per rispettare i parametri del fair play finanziario. L'operazione è complessa e coinvolge tre giocatori: Douglas Luiz alla Juventus e Weston McKennie e Samuel Iling Junior, entrambi con contratti in scadenza nel 2025, verso la Premier League. La Juventus, inoltre, pagherà un conguaglio di circa 18-20 milioni di euro a favore del club inglese.