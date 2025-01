Juventus, doppia delusione per Conceicao

Getty Images

Francisco, che sfortuna! L'esterno della Juventus sarà costretto a saltare la prossima sfida contro il Milan, una situazione che si aggiunge alla sua assenza nell'incontro di Supercoppa. Questo significa che il giovane talento bianconero mancherà per la seconda volta consecutiva l'opportunità di sfidare suo padre, Sergio Conceição, attualmente allenatore del Milan. Per il giocatore, sarebbe stato un momento speciale e carico di emozioni, ma le circostanze glielo hanno nuovamente negato. Una doppia delusione per Francisco, che dovrà attendere un’altra occasione per affrontare suo padre in una delle sfide più sentite della stagione.