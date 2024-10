Dopo la prima sconfitta stagionale della, il titolo in Borsa del club ha subito una perdita del 5,98%, scendendo a 2,4625 euro per azione. Questo calo contrasta con il recente trend positivo, che aveva portato le azioni a 2,6190 euro prima della partita contro lo Stoccarda in Champions League. La capitalizzazione di mercato della Juventus è ora pari a 942,88 milioni, mentre a fine agosto aveva superato il miliardo grazie ai buoni risultati della gestione Motta e al calciomercato guidato da Cristiano Giuntoli, raggiungendo picchi di valore che non si vedevano da un anno.