Juventus, domani valutazioni più approfondite per Vlahovic e Conceicao: cosa filtra

AFP or licensors



Il recupero di Vlahovic e Conceicao

Lasi avvicina al prossimo impegno di campionato con un occhio attento alle condizioni di Dusane Francisco. Entrambi i giocatori stanno seguendo un programma di lavoro individuale, progettato dallo staff medico per favorire il loro recupero.La giornata di domani sarà cruciale, con una valutazione approfondita per determinare i progressi e stabilire le tempistiche del rientro in gruppo.Dusanè una pedina chiave nell’attacco della Juventus e il suo recupero è prioritario per Thiago Motta. L’attaccante serbo sta affrontando un periodo di lavoro personalizzato che punta a preservare la sua condizione fisica, evitando ricadute.

Ancheè impegnato in un programma di recupero individuale, mirato a consentirgli di tornare al meglio. Magari, entrambi, pure per il Milan.