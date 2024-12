Cambiaso pronto al rientro per Monza-Juventus

Tempo al tempo. E tempo soprattutto a lui. Il ritorno diall'UPower Stadium rappresenta una notizia importante per la Juventus, che potrà finalmente contare di nuovo sul suo jolly difensivo.Il terzino sinistro, fermo dal match contro il Bologna del 7 dicembre a causa di una distorsione alla caviglia, è stato assente in partite decisive come quella contro il Manchester City, il Venezia e il Cagliari.La sua presenza, fondamentale sia in fase difensiva che in fase di costruzione, ridà un'importante alternativa al reparto arretrato della squadra.Nelle ultime due partite, infatti, il reparto difensivo era stato composto da soli quattro giocatori, con Westone Manueladattati a difensori. Il rientro diconsentirà adi avere maggiore flessibilità nella gestione della difesa, migliorando sia la solidità che le opzioni in fase di attacco.