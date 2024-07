Juventus, le nuove gerarchie in difesa

Chi insieme a Bremer?

Tutte le soluzioni di Thiago Motta

Tutto sta andando come da programma per la Juventus.Per quanto riguarda il difensore del Nizza, siamo già arrivati ad una fase cruciale della trattativa. Ieri l'agente era in Italia per definire i dettagli con la Juventus e nel mentre, Giuntoli cerca di trovare l'accordo anche con il Nizza.Todibo rappresenta una priorità per Thiago Motta, che spera di poterlo avere a disposizione nel più breve tempo possibile. Sarebbe fondamentale infatti per la Juve inserire il giocatore nei meccanismi di squadra prima che inizi il campionato. Se l'operazione si concretizzerà, il mercato bianconero in difesa prenderebbe una vera svolta.Fino ad ora, la rivoluzione c'è stata a centrocampo mentre in difesa solo due operazioni, una in entrata ed una in uscita.l rinforzo a sorpresa che può essere utilizzato sia come terzino sinistro che da difensore centrale (come è successo nella prima amichevole stagionale). La certezza ovviamente è Bremer. Chi accanto a lui?Bremer tornerà allanei prossimi giorni per la felicità di Thiago Motta, che ritiene Gleison uno dei pilastri della squadra. Chi giocherà accanto al brasilianoLo dimostra l'investimento importante che la Juve ha in mente di fare (si parla di oltre 30 milioni complessivi tra prestito e riscatto). Federico Gatti diventerebbe così la prima alternativa.potrebbe essere questa la nuova gerarchia per la difesa. E le altre soluzioni per Thiago Motta? Il tecnico oltre ai tre difensori, può contare su Djalò - il cui futuro però è ancora da definire - e Cabal, opzione valida sia da centrale che da terzino. Chi invece è dietro nelle gerarchie è Daniele Rugani, che infatti, a prescindere da Todibo, è stato messo in vendita dalla Juventus.