Tudor, un carattere forte e due rotture clamorose: cosa è successo con Marsiglia e Lazio

Mentre alla Continassa si continua a lavorare con i (pochi) giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali, in casaquella di oggi è (anche) la giornata del vertice con, a margine di un incontro congià programmato per discutere di Gedi, controllata dalla Exor. Sarà il momento, dunque, per fare il punto della situazione, soprattutto dal punto di vista sportivo - e qui entra in gioco anche Cristiano Giuntoli - considerando che sul fronte economico sono arrivati segnali positivi, con il club bianconero che per la prima volta dal 2018 ha chiuso il semestre con il bilancio in attivo.

Come è andata l'esperienza di Tudor al Marsiglia

Le parole di Longoria

Perché Tudor ha rotto con la Lazio

Lato campo, invece, non mancano i motivi di preoccupazione, consempre più sotto i riflettori e pericolosamente in bilico dopo le due rovinose sconfitte contro Atalanta e Fiorentina: in questo senso sarà davvero decisiva la sfida di sabato prossimo contro il Genoa, perché in caso di debacle l'esonero del tecnico sarebbe tutt'altro che un'ipotesi remota. Ed ecco che tra le possibili soluzioni di cui tanto si parla in questi giorni è rimbalzato anche il nome di, che secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe pronto a raggiungere Torino già domani senza alcun timore di sorta nell'affrontare la corsa al quarto posto. Un po' come, altro profilo caldo per la panchina bianconera, il croato vorrebbe però un contratto più lungo di quello da semplice traghettatore, anche per la prossima stagione.L'ultima esperienza in Italia di Tudor risale alla primavera scorsa, quando è stato chiamato a sostituire il dimissionario Maurizio Sarri alla Lazio. Persona dal carattere molto forte, a detta di alcuni anche "ruvido", il classe 1978 era reduce da un'annata al, risultata tutt'altro che semplice nonostante il terzo posto finale in classifica."Ciò che ha sofferto Igor non lo augurerei al mio peggior nemico" aveva dichiarato il patron della società francese, spiegando che "si è ritrovato in un club dove tutti erano contro di lui, dentro e fuori. Molte persone si sono organizzate per aumentare la tensione contro di lui". "La gente chiedeva il ritorno di Jorge Sampaoli, altri chiedevano di dare potere ai giocatori. Ci sono state richieste ai gruppi di tifosi per rimuovere l'allenatore. Quando sono tornato al Marsiglia, sentivo che il pre-campionato era come la 37esima giornata di campionato, ci si doveva giocare la vita. Non è normale", aveva aggiunto Longoria.Per lui, che aveva annunciato la sua scelta di lasciare la panchina in una conferenza stampa, anche un rapporto non idilliaco con lo spogliatoio della squadra e con la piazza, appunto, cosa che poi si è ripetuta alla, dove è rimasto appenafinendo per rassegnare le dimissioni esattamente come il suo predecessore. In casa biancoceleste, Tudor aveva rotto completamente con il passato di Sarri, tanto che avrebbe voluto cambiare dieci giocatori: molti di questi erano stati acquistati in estate (, Nicolò Rovella e Gustav Isaksen), inoltre non aveva digerito il trattamento riservato in sede di rinnovo a, che con lui era diventato centrale e avrebbe dovuto esserlo anche nella stagione successiva. Qualcosa, insomma, si era rovinato in corsa. Anche perché a marzo il tecnico aveva promosso gran parte della squadra, considerandola adatta alle sue idee, mentre a maggio era di altro avviso. E questo ha spiazzato la società, fino all'addio. Ora Tudor è di nuovo libero, in attesa di un'eventuale chiamata da quella Juventus che non ha mai dimenticato.





