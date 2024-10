Sette clean sheet

Il record

Latorna a vincere in campionato e, in parallelo, torna a blindare la propria porta. L'1-0 finale maturato all'Allianz Stadium, infatti, consente ai bianconeri di mandare a referto l'ennesimo clean sheet della loro stagione, confermando ancora una voltà tutta la bontà del lavoro di Thiago Motta dal punto di vista dell'organizzazione difensiva.Contro la Lazio, la Juventus ha inanellato il clean sheet numero sette della sua stagione, in otto giornate di campionato. L'unico goal concesso dai bianconeri - tra l'altro su calcio di rigore - rimane dunque quello contro il Cagliari.Un solo goal subito nelle prime otto giornate di campionato rappresenta un autentico record per la Juventus. Nella propria storia, il miglior risultato fatto registrare dal club bianconero dopo otto giornate era infatti di due goal al passivo, come avvenuto nelle stagioni 1966/67, 2004/05 e 2005/06.





