Juve, chi è Diego Pugno

La Juventus è in piena emergenza infortuni contro il Lecce, infatti ci saranno 9 giocatori indisponibili. Thiago Motta ha annunciato in conferenza stampa che ci saranno 3 giocatori della Primavera e due dalla Next Gen. Tra questi 5, c'è anche l'attaccante, tra i ragazzi più in forma della squadra di Magnanelli.Pugno arriva alla Juventus nel 2021, quando si unisce all'Under 16 bianconera, fino ad arrivare allacon Montero nella scorsa stagione. L'anno scorso sono arrivati 5 gol in 28 presenze, ma con Magnanelli il rendimento del classe 2006 è decisamente migliorato. Il numero 9 bianconero ha infatti realizzato, risultando decisivo in più occasioni, come contro Cremonese e Roma. Anche in Youth League Pugno ha dato un contributo molto importante, fornendo due assist -. Pugno è stato inserito tra i convocati per la gara contro il Lecce, e chissà che Thiago Motta non possa decidere di concedergli qualche minuto.