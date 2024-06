"Non vado da nessuna parte". Così Arek, intervenuto ai microfoni di Sportowefakty dal ritiro della Polonia , ha negato l'ipotesi di un suo addio alla, dove ha detto di trovarsi molto bene. "Non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi con i compagni" ha sostenuto l'attaccante, che poi ha aggiunto: "I dirigenti non mi hanno mai comunicato la volontà di cedermi". Ciò che filtra da settimane, però, è che il futuro del classe 1994 è ancora tutto da definire e che una sua cessione in estate non è affatto da escludere, qualora arrivasse un'offerta interessante.