Il Bayern Monaco si muove



Inter e Juventus: strategie a confronto

Inter : con l’addio quasi certo di Marko Arnautovic e Joaquín Correa, i nerazzurri stanno pianificando un rinnovamento in attacco. L’arrivo di David darebbe maggiore dinamismo al reparto offensivo, offrendo a Simone Inzaghi un attaccante capace di giocare sia come terminale offensivo sia in appoggio ai compagni.

Juventus: per i bianconeri, la situazione è più complessa e dipende dal futuro di Dusan Vlahovic, legato alla Juve fino al 2026 ma al centro di voci di mercato. Tuttavia, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe valutando l'idea di anticipare la concorrenza con un'offerta già a gennaio, replicando quanto fatto lo scorso anno con Tiago Djaló, prelevato dal Lille per sei milioni di euro. David, con 13 gol in 19 partite stagionali, rappresenterebbe un profilo ideale per completare l'attacco juventino, offrendo mobilità, tecnica e capacità realizzativa.

L'attaccante canadese Jonathan, in forza al Lille, è destinato a diventare uno dei protagonisti assoluti del prossimo calciomercato. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e la decisione di non rinnovare, il talento classe 2000 ha attirato l’interesse di alcune delle maggiori squadre europee.sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi uno degli attaccanti più prolifici del panorama calcistico attuale.Secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, ilè tra le squadre più attive su. Il direttore sportivo Max Eberl, che segue il canadese dai tempi del Borussia Moenchengladbach, sarebbe intenzionato a portarlo a Monaco di Baviera. Per il club bavarese, Jonathan David rappresenterebbe un'alternativa ideale ad, arrivato la scorsa estate, e una possibile soluzione per gestire l’incertezza legata a Mathys Tel, che potrebbe cercare più minuti altrove.La strategia del Bayern sembra puntare su una coppia d’attacco di altissimo livello, con David che potrebbe affiancare Kane e garantire una maggiore profondità al reparto offensivo. Questo rende il club tedesco un concorrente temibile per qualsiasi altra pretendente.Anche Inter e Juventus sono alla finestra, pronte a inserirsi nella corsa per David.