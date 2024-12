sul mercato: laha scelto il futuro senza di lui. Il club bianconero ha comunicato al difensore brasiliano e al suo entourage che nelle prossime settimane valuterà eventuali offerte. La decisione, maturata nell’ottica di un rinnovamento della squadra, è stata confermata anche da Fabrizio Romano, secondo cui Danilo non rientra più nei piani del club.Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per individuare una destinazione che soddisfi tutte le parti coinvolte. A 33 anni, l’ex giocatore di Manchester City e Real Madrid, esploso nel Santos, è ancora legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025, con un ingaggio netto di 4 milioni di euro a stagione.Nonostante l’addio a Torino sembri inevitabile, il futuro di Danilo potrebbe rimanere in Serie A, dove il suo profilo continua a riscuotere interesse.