Mentre in Europa continuano le trattative, dall'altra parte del mondo si spera in un lieto fine per l'affare Douglas Luiz. Attualmente, il centrocampista dell'Aston Villa è negli Stati Uniti con la nazionale brasiliana per preparare la Coppa America. Tra i suoi compagni di squadra ci sono, due giocatori della Juventus che svolgono il ruolo di "emissari" bianconeri. Entrambi sarebbero entusiasti di accogliere Douglas Luiz nella squadra e lo hanno fatto capire al connazionale.Douglas Luiz ha già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi alla Juventus attraverso il suo entourage, che è lo stesso di Zirkzee (Bologna). Il centrocampista spera di conoscere presto il proprio futuro. Se tutto andrà come previsto, Douglas Luiz, noto per la sua tecnica, equilibrio e capacità di segnare (10 gol nell'ultima stagione tra Premier League e Conference League), sarà il primo rinforzo a centrocampo per Thiago Motta. Tuttavia, la Juventus non si fermerà qui: continua infatti l'interesse per Teun Koopmeiners dell'Atalanta, un tuttocampista olandese con qualità tecniche simili a quelle dei giocatori brasiliani.