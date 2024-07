Juventus, il pensiero di Thiago Motta su Danilo

All’inizio della prossima settimane comincerà a lavorare per il nuovo ciclo che il club bianconero ha aperto con Thiago Motta. Il tecnico lo aspetta e non vede l'ora di lavorarci insieme come ha dichiarato anche nella conferenza stampa di presentazione."Qualsiasi segnale arrivi mai dal mercato verrà respinto fermamente al mittente e seppure la linea difensiva con gli ultimi arrivi (Cabal) e quelli previsti (Todibo) si stia infittendo di parecchio, anche perché quelli in uscita lì restano,ne è il simbolo", scrive il Corriere dello Sport sul capitano della Juventus. L'intenzione sia del club che del giocatore è chiara, continuare insieme.Thiago Motta lo aspetta a braccia aperte e il CorSport svela un retroscena.. "Riassunta senza enfasi la situazione alla Juve sembra essere questa: c’è Danilo e poi ci sono gli altri. Senza gelosie, senza togliere nulla ad alcuno, lui è davvero centrale per Thiago Motta. Se lo sono già detto anche questi giorni in cui Danilo consumava le ultima giornate di riposo dopo gli straordinari della Copa America", si legge. Adesso inizieranno a lavorare insieme.Nella conferenza stampa di presentazione, Thiago Motta aveva anche parlato di Danilo e della fascia da capitano: "Abbiamo un grande capitano che è Danilo, purtroppo non è ancora qui perché deve ancora riposare, ma è gusto così. Quando saremo tutti qui ne parleremo insieme".