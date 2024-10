Danilo Juve, la sua serata contro la Lazio

Danilo Juve, la sua partita

Minuti: 18

Tocchi: 30

Passaggi riusciti: 29/30 (97%)

Passaggi chiave: 1

Palle lunghe (prec.): 4 (4)

non indossa la fascia di capitano al braccio, ma questo poco importa. Lo dimostrano le immagini che accompagnano la squadra nel suo ingresso in campo prima del riscaldamento. È lui, seppur non titolare, a caricare la squadra, a battere il cinque con tutti i suoi compagni. E non è la prima volta, anzi, è una costante. Come dicevamo,A dimostrazione di ciò, il messaggio mandato a tutto l’ambiente, il gesto che non passa certo inosservato. Vuole eliminare la clausola che porterebbe al rinnovo automatico : quasi a dire, liberiamoci reciprocamente di questo peso; punto e a capo, diamoci un nuovo inizio.Se dal punto di vista emotivo Danilo non è mai mancato, il problema si poneva in campo. Quando impiegato, il difensore brasiliano non aveva certo impressionato in positivo e lo stesso è accaduto in nazionale, durante gli ultimi impegni, con le critiche che in Brasile si sono moltiplicate.Ma ieri sera è arrivata la risposta del capitano. E Thiago Motta lo ha sottolineato in conferenza stampa: "L'ingresso di Danilo ha cambiato la partita. E' entrato molto bene. Ha cambiato ritmo da dietro e ne avevamo bisogno. E il suo ingresso ha cambiato la partita oggi”. Danilo ha alzato il baricentro della squadra, ha dato armi in più all’assedio bianconero, ha fatto girare velocemente palla e contribuito al forcing che ha poi portato all’autorete di Gila.Danilo ha svoltato? L’impressione sembra questa: bentornato Capitano, c’è bisogno anche di te.