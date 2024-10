Maldini Juve, le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, laha messo nel mirino Daniel, giovane attaccante figlio d'arte, considerato uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Nonostante l'interesse concreto dei bianconeri, il club sembra orientato a concentrarsi su altri profili per la finestra di mercato di gennaio, preferendo rinviare la trattativa per Maldini a un momento più opportuno.Il piano della Juventus, infatti, sarebbe quello di posticipare l'acquisto del giocatore, valutando la possibilità di chiudere l'operazione in primavera e prenotarlo in vista della prossima estate. Maldini, attualmente di proprietà del Milan e in prestito all'Empoli, è già seguito da diverse squadre, e la Juventus dovrà agire con attenzione per evitare che la concorrenza complichi i propri piani. Nonostante le tempistiche dilatate, l’interesse per Maldini resta forte, e la Juventus potrebbe puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo futuro.