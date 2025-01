La Juventus si prepara a scendere in campo per il derby contro il Torino con una rosa decimata. L'infermeria resta affollata: Bremer, Cabal, Milik, Vlahovic e Conceiçao non saranno della partita, Locatelli è squalificato e Cambiaso è in dubbio a causa di problemi fisici. Per Thiago Motta, dunque, cambiare formazione sarà una necessità più che una scelta.L’assenza di Vlahovic costringerà il tecnico a schierare Nico Gonzalez come falso nove, una soluzione che punta sulla mobilità e la tecnica dell'argentino per dare imprevedibilità all'attacco. A centrocampo si rivedrà Douglas Luiz, che non parte titolare in Serie A dal 19 ottobre contro la Lazio. Il brasiliano potrebbe essere impiegato in mediana accanto a Khephren Thuram o avanzare sulla trequarti, con Koopmeiners arretrato. Thiago Motta ha elogiato le qualità del suo centrocampista: «È un giocatore di alto livello che può interpretare le tre posizioni che utilizziamo noi. Sa segnare e ha la creatività per l’ultimo passaggio. In fase difensiva può migliorare, ma questo vale per tutti».