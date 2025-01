Juventus, crolla la media punti in campionato: il dato

2024 Getty Images

Juventus, crolla la media punti

Nelle ultime dieci partite di campionato, lasi è letteralmente inceppata. I bianconeri, infatti, hanno conquistato solamente due vittorie nelle ultime dieci uscite, ovvero quelle contro Monza e Milan. Per il resto sono arrivati una sconfitta, contro il Napoli appunto, e ben sette pareggi, rispettivamente contro Milan (all'andata), Lecce, Bologna, Venezia, Fiorentina, Torino e Atalanta.Il tutto per un computo totale di 13 punti conquistati nelle ultime 10 partite di Serie A. Morale della favola, una media punti che crolla a 1.3 a partita. Troppo poco per coltivare ambizioni da vertice.