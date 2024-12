Dopo una serie positiva di tre clean sheet consecutivi, laha mostrato qualche fragilità difensiva, subendo almeno un gol in tutte le ultime tre partite di campionato. Questo dato rappresenta una novità negativa sotto la gestione di, visto che è la prima volta che la squadra bianconera incassa reti per tre gare consecutive in Serie A da quando l'allenatore è alla guida. La solidità difensiva, che era stata un punto di forza nelle settimane precedenti, sembra essersi leggermente incrinata, costringendo la Juventus a dover ritrovare compattezza e attenzione nella fase difensiva per tornare a ottenere risultati migliori.