La nota della Juventus

Un riconoscimento importante per lo Juventus Creator Lab arriva direttamente dal Social Football Summit di Roma. Il premio ottenuto è quello di 'Best content creator', come si legge nel comunicato ufficiale della Juve. I bianconeri si confermano ancora un progetto molto ambizioso e vincente, infatti questo è il terzo premio ricevuto di recente dopo il “Most Impactful Branding Initiative” al World Football Summit a Siviglia, e il “Bronze Winner” ai Clio Sports Awards 2024 nella categoria “Use of Athletes, Talent, & Influencers”.'È stato uno dei luoghi più simbolici di Roma, il Campidoglio, il teatro di un’altra grande serata per lo Juventus Creator Lab, che è stato insignito come “Best Content Creator” nell’ambito dei Social Football Summit Awards, svoltisi in coincidenza, appunto, con il Social Football Summit, in corso a Roma il 19 e 20 novembre.Gli Awards, si legge sul sito di SFS, «Riconoscono i professionisti e le organizzazioni che si sono distinti nella stagione calcistica, mettendo in mostra le loro capacità e i loro risultati eccezionali in diverse categorie»'.