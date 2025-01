Juventus Creator Lab: è fuori la nuova produzione originale

AFP/Getty Images

DaÈ ora disponibile in esclusiva su DAZN l’ultimo documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab in partnership con la World Freestyle Football Association.Il nuovo anno porta con sé anche una nuova produzione originale dello Juventus Creator Lab. “These Strange Things We Do” è disponibile da oggi in esclusiva su DAZN, un documentario realizzato in collaborazione con la WFFA (World Freestyle Football Association) che nel titolo cela l’essenza di una disciplina tanto affascinante quanto poco conosciuta: il freestyle football.

La scena è quella del World Freestyle Football Championship, ospitato nella sede dello Juventus Creator Lab lo scorso novembre. I protagonisti sono quattro atleti che provengono da angoli opposti del pianeta: Yoanna, dalla Francia; Caitlyn, da Los Angeles; Machine, dalla Colombia; e Zhilmi, dalla Malesia. Le loro storie di determinazione, sacrificio e talento si intrecciano in un viaggio che celebra una passione capace di fondere tecnica, creatività e cuore.Un prodotto che descrive l’ormai solido rapporto tra Juventus e mondo del freestyle football. Un percorso iniziato nel 2023, quando attraverso la Juventus Freestyle Challenge è stato scelto Adonias Fonseca come freestyler ufficiale del club, e proseguito fino ad ospitare l’ultimo World Freestyle Football Championship allo Juventus Creator Lab. Una partnership allineata alla visione di Juventus, con l’obiettivo di coinvolgere e ispirare I giovani attraverso attività sia dentro che fuori dal campo.Un match valoriale fondato su presenza globale e competitività, come già esplorato dal primo Juventus Creator Lab original dedicato al tema a inizio 2024, “Freestyle Saved My Life”, la storia di Adonias Fonseca, il freestyler ufficiale del club. Un anno dopo, “These Strange Things We Do” rafforza e amplia il percorso comune, confermando la solidità della partnership tra Juventus e WFFA.