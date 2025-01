, nome completo Alberto Oliveira Baio, è il nuovo colpo della. Il terzino destro del Vitória Guimarães, tra i giovani portoghesi più richiesti sul mercato, vestirà bianconero dopo aver attirato l’interesse di club come Sporting, Benfica, Roma e Brighton. Decisiva la rapidità di Cristiano Giuntoli, che ha superato la concorrenza e chiuso l’operazione in tempi record.Il trasferimento, ormai alle battute finali, sarà a titolo definitivo per una cifra complessiva inferiore ai 15 milioni di euro (12 milioni di parte fissa più 2 di bonus difficilmente raggiungibili). Costa potrebbe arrivare a Torino già nelle prossime ore, con visite mediche previste tra domani e giovedì. L’obiettivo è permettergli di essere a disposizione per la sfida casalinga contro il Milan, in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium.