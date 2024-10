Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione di Filipalsi sta rivelando problematica. L'esterno serbo, che ha scelto di trasferirsi in Turchia per cercare un maggior minutaggio, ha finora trovato poco spazio, collezionando solo uno spezzone di partita. Questa mancanza di opportunità potrebbe costringere Kostic a rivalutare il suo futuro. Con l'attuale andamento, c'è una forte sensazione che, la prossima estate, l'ex giocatore dell'Eintracht Frankfurt possa ritornare alla Continassa. La Juventus, seppur in cerca di rinforzi per la prossima stagione, difficilmente potrebbe considerare il suo ritorno, anche se il serbo dovesse rimanere insoddisfatto della sua esperienza turca.