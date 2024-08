Dopo due mesi di trattative,ha scelto il West Ham, lasciando ladelusa e alla ricerca di un nuovo difensore centrale, preferibilmente mancino, come richiesto da Thiago Motta. Giuntoli sta esplorando il mercato, e, difensore polacco mancino dell'Arsenal, potrebbe essere una possibilità. Kiwior, che ha lavorato con Motta allo Spezia, è chiuso all'Arsenal dall'arrivo di Calafiori e potrebbe lasciare il club. La Juventus ha ripreso contatti per valutare l'opzione, con la possibilità di acquisirlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta calciomercato.com.