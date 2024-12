La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo del contratto di Dusan, centravanti della, reduce da un alterco con i tifosi dopo il pareggio 2-2 contro il Venezia. Al momento, la situazione è in stallo e non ci sono segnali di un possibile prolungamento del contratto, che scade nel 2026. Il motivo principale è l’ingaggio attuale del 24enne serbo, che ammonta a 10,5 milioni di euro, destinati a salire a 12 milioni nel 2025-26. Questi importi sono fuori dai nuovi parametri bianconeri, e Vlahovic non sembra intenzionato a rinegoziarli.