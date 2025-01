Juventus, cosa manca per Todibo

GETTY

Lanon si ferma nella ricerca di rinforzi per la difesa, e secondo Sky Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta tentando un nuovo approccio per Jean-Clairdel West Ham, difensore già molto vicino ai bianconeri durante il mercato estivo.Oggi, il difensore ex Barcellona sembra aver riaperto a un possibile trasferimento alla Juventus, ma la trattativa è ancora in stallo, poiché i due club non hanno trovato un accordo. Il West Ham è disposto ad aprire a un prestito con obbligo di riscatto, ma la Juventus spinge per un prestito con diritto di riscatto, una formula che le consentirebbe di avere maggiori margini di manovra economici.

Il futuro di Todibo potrebbe così essere nuovamente al centro di una battaglia di mercato tra i due club, con la Juventus che, pur cercando di ottenere condizioni più favorevoli, non intende arrendersi e punta ancora sul difensore francese per rinforzare il proprio reparto arretrato.