La Juventus vuole Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese classe 1998 si sta allenando con l'Atalanta a Zignonia agli ordini di Gasperini ma il suo agente ha già da mesi un accordo di massima per il suo trasferimento alla Vecchia Signora. Bianconeri forti quindi dell'intesa e della volontà del calciatore di trasferirsi all'ombra della Mole. Cosa manca quindi per chiudere la trattativa? Al momento manca l'accordo tra la Juventus e l'Atalanta. Il club bergamasco chiederebbe infatti 60 milioni di euro per la sua cessione, la Vecchia Signora vorrebbe riuscire a portarlo a Torino per una cifra attorno ai 45.