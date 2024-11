Tra le varie opzioni per rinforzare la difesa, Milan Skriniar emerge come il candidato più convincente per la Juventus. Il difensore slovacco possiede tutte le qualità richieste per guidare il reparto arretrato: caratura internazionale, esperienza in competizioni di alto livello, leadership e una profonda conoscenza del calcio italiano, maturata durante i suoi anni all’Inter.Tuttavia, la situazione di Skriniar al PSG non è semplice da decifrare. Sotto la guida di Luis Enrique, il difensore sta trovando maggiore spazio nelle ultime settimane, segnale di un possibile rilancio all’interno del progetto parigino. Per questo motivo, la Juventus sta monitorando attentamente le intenzioni del club francese, cercando di capire se esistano margini per un’eventuale trattativa a gennaio.Un’operazione non facile, ma che potrebbe rappresentare un colpo di assoluto valore per i bianconeri, garantendo solidità e affidabilità a un reparto difensivo in difficoltà.