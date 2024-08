Nicolussi Caviglia dove andrà?

Nicolussi Caviglia lascerà la Juventus; ormai la decisione da parte del club bianconero è stata presa. Ma dove andrà il centrocampista? Nicolussi ha già chiarito di non voler scendere di nuovo in Serie B; si sente pronto per giocare nel massimo campionato italiano da protagonista. In particolare due club stanno seriamente pensando a lui.Oltre al Venezia, con Eusebio Di Francesco che già lo avrebbe voluto l'anno scorso al Frosinone, come riporta Tuttosporti, c'è anche il Parma, che ha individuato nel giocatore valdostano un’ottima alternativa per il centrocampo, anche in continuità con la politica societaria che si basa sulla valorizzazione dei giovani. Valutazioni in corso da parte di Nicolussi Caviglia.