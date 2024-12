Juventus, quante partite senza perdere in Serie A

Lacon il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina ha mantenuto la striscia di imbattibilità in Serie A, che dura ormai dalla scorsa stagione quando in panchina c'era ancora Massimiliano Allegri.I bianconeri sono arrivati a 26 partite consecutive senza perdere (18 con Thiago Motta, 6 con Allegri e 2 con Montero). Se la Juventus dovesse riuscire a prolungare il record per altre due gare, entrerebbe nella top 10 di sempre come periodo di imbattibilità. Le prossime gare saranno contro Torino e Atalanta.