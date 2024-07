Juventus, Couto come vice Danilo: quanto costa

Cristiano Giuntoli lavora per rinforzare anche la difesa della Juventus. Non solo per quanto riguarda i centrali ma anche sulle corsie laterali. E Il nome nuovo è Yan Couto, classe 2002, laterale destro brasiliano (ma di passaporto portoghese, elemento decisivo perché la Juve non ha più slot per extracomunitari) di proprietà del Manchester City che lo scorso anno è stato protagonista della storica stagione del Girona.Per Couto, il Manchester City chiede circa 25 milioni di euro. La Juventus, riporta il Corriere dello Sport, ha già avviato i contatti per imbastire l'affare con la formula del prestito. Nell'idea del club bianconero, Couto sarebbe il vice di Danilo sulla destra, ruolo che al momento è ricoperto da De Sciglio, che però è in uscita e può lasciare la Juve in estate.