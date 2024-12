Ladovrà fare a meno dinella prossima gara di campionato. Il centrocampista bianconero, attualmente punto fermo nello scacchiere di Thiago Motta, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo a seguito di proteste nei confronti degli Ufficiali di gara durante l'ultima partita.Locatelli è stato sanzionato con una giornata di squalifica per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. La sanzione è stata aggravata dal ruolo di capitano, in quanto il giocatore rappresenta un punto di riferimento per i compagni e dovrebbe mantenere un comportamento esemplare sul campo.L’ammonizione ricevuta è stata la quinta stagionale, determinando così la squalifica automatica. Inoltre, il giocatore dovrà pagare una multa di 1.500 euro.