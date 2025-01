Conceicao può recuperare per il Bruges? Le parole di Motta

AFP via Getty Images

La Juventus torna a vincere in casa grazie alle reti di Mbangula e Weah e si porta momentaneamente in zona Champions. I bianconeri, però, pensano già al prossimo match che sarà tra due giorni. C'è infatti la trasferta contro ilin Champions League, partita fondamentale per dare sicurezza al cammino bianconero nella competizione. Sarà dunque importante trovare continuità dopo la vittoria contro il Milan, per rilanciare un mese di gennaio iniziato con qualche difficoltà. Contro il Bruges la Juve spera di recuperare anche, rimasto fuori dai convocati ieri per l'infortunio. In conferenza stampa nel post partita Thiago Motta ha parlato della situazione del portoghese.

Conceicao Juve, le parole di Motta in conferenza stampa

'Sta migliorando, speriamo possa essere con il gruppo per la prossima'.