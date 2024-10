La Juventus vuole acquistare Conceicao: le ultime



Quanto costa Conceicao?

Chicosta diventando sempre più un elemento fondamentale per la, dimostrando di essere all'altezza delle aspettative. Nonostante l'iniziale scetticismo riguardo all'operazione che ha portato il giovane talento portoghese in bianconero, l'intuizione della società si è rivelata corretta.Dopo l'infortunio, Conceicao è tornato in campo e ha avuto un impatto immediato, confermando le parole di, che prima della partita contro il Lipsia aveva detto: "Questo è il suo momento? Il suo momento è sempre".Il giovane attaccante ha impressionato anche a Lipsia, mettendo in mostra la sua qualità con quel tunnel e quel tiro preciso. Che ha lasciato il segno. La dirigenza juventina ha preso ulteriormente nota di questa prestazione, aggiungendola alla lista delle prove che confermano il potenziale del giocatore. La Juventus sta ora già pianificando un incontro con l'entourage die ilper discutere il suo futuro. Può arrivare nelle prossime settimane.La situazione contrattuale di Conceicao prevede una clausola rescissoria di, e la Juventus, che lo ha preso in prestito oneroso per 9 milioni (inclusi 2 milioni di bonus), ha tutta l'intenzione di esercitarla. Non ci sarà un riscatto formale, ma il club sembra deciso a fare di Conceicao un pilastro del futuro.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui