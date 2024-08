Federico, il cui contratto con la Juventus scade nel 2025, è attualmente escluso dal progetto tecnico della squadra e non è nemmeno stato convocato per la panchina nella partita contro il Como. Il suo futuro potrebbe essere al Barcellona, con l'agente del giocatore, Fali Ramadani, che ha già avviato contatti con il club catalano. Tuttavia, oltre alla cifra richiesta dalla Juventus di 15 milioni di euro, un possibile ostacolo è rappresentato dallo stipendio di Chiesa, che desidera un ingaggio superiore ai 5 milioni attuali.Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è in attesa di una possibile mossa da parte del Barcellona e sta già pianificando come reinvestire i fondi ottenuti dalla vendita di Chiesa. Piuttosto che cercare un sostituto per Dusan Vlahovic (con Milik in procinto di rientrare), Giuntoli sta considerando l'acquisto di un esterno. Recentemente, è tornato di moda il nome di Jadon Sancho, seguito a lungo dalla Juventus sia a gennaio sia in questo mercato estivo.L'operazione potrebbe concretizzarsi come un prestito last minute, a condizione che il Manchester United sia disposto a trattare e che si trovi una soluzione per gestire l'alto ingaggio di