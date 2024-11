Dal sito ufficiale della JuventusIn occasione delladel 25 novembre,annuncia con orgoglio l’ingresso ufficiale nel network di, l’impresa sociale impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.L'adesione al network consentirà di offrire al personale di Juventus percorsi formativi mirati, pensati per aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere, promuovere un ambiente di lavoro equo e rafforzare una cultura aziendale fondata sul rispetto e l'inclusione. Oltre a ciò, alcuni membri del Club intraprenderanno un percorso di Ambassador, diventando punti di riferimento interni capaci di ascoltare e supportare chiunque possa trovarsi in situazioni di disagio.Questi percorsi sono parte integrante della Strategia ESG del Clube fanno seguito ad un primo training sul tema, dedicato all’intera popolazione aziendale, dal titolo, tenutosi nella scorsa stagione. Questo ulteriore tassello nella collaborazione tra Juventus e Fondazione Libellula si inserisce in un rapporto consolidato avviato con la campagna di sensibilizzazionenella stagione 2022/2023. La scorsa stagione, invece le prime squadre di Juventus e la Next Gen sono scese in campo con il logo della Fondazione, in occasione delle partite previste per il weekend del 25 novembre; iniziativa per la quale il Club è stato premiato dalla Fondazione con il riconoscimento. Lo scorso 8 marzo, infine, le due realtà hanno collaborato per la campagna, attraverso cui Juventus ha prodotto delle tote bag (grazie al supporto di INDIVISA), il cui ricavato è stato destinato alla Fondazione.L'ingresso nel network di Fondazione Libellula rappresenta quindi un’evoluzione naturale di un percorso già ben avviato e rispecchia l’impegno continuo del Club nel promuovere un ambiente di rispetto e inclusione, sia per i propri dipendenti sia per i tifosi.