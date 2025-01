Peggio solo nell'anno di Delneri

Gli ultimi gironi d'andata della Juventus

2024/2025: 33 (Motta)

2023/2024: 46 (Allegri)

2022/2023: 38 (Allegri)

2021/2022: 34 (Allegri)

2020/2021: 39 (Pirlo)

2019/2020: 48 (Sarri)

2018/2019: 53 (Allegri)

2017/2018: 47 (Allegri)

2016/2017: 48 (Allegri)

2015/2016: 39 (Allegri)

2014/2015: 46 (Allegri)

2013/2014: 52 (Conte)

2012/2013: 44 (Conte)

2011/2012: 41 (Conte)

2010/2011: 31 (Delneri)

Ennesimo boccone amaro per lache, contro il Torino, ha incassato il pareggio numero 12 del suo campionato, facendosi rimontare nel Derby della Mole: dopo il capolavoro di Yildiz, la squadra di Thiago Motta si è fatta raggiungere dalla perla di Vlasic, firmatario del definitivo 1-1.Alla luce dell'ennesima 'x' di questo campionato, la Juventus tocca quota 33 punti in 19 partite, facendo registrare uno dei peggiori ruolini di marcia della storia recente bianconera.33 punti punti sui 57 disponibili sono ovviamente uno score negativo per la Juve, di fatto il peggiore degli ultimi 14 anni. Ma per trovare un rendimento ancora inferiore bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 2010/11 quando alla guida dei bianconeri c'era Luigi Delneri. Quella squadra, infatti, chiuse il girone d'andata con 31 punti in classifica, tre in meno di quella di Thiago Motta.