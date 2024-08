Juventus-Como: dove vedere la partita

Juventus-Como: le probabili formazioni

Ci siamo, l'attesa è quasi finita. Alle 20.45 di oggi, lunedì 19 agosto, lafarà finalmente il suo esordio nel massimo campionato italiano sfidando all'Allianz Stadium ildi Cesc Fabregas, grande sorpresa dell'ultima annata di Serie B. Dopo un'estate ricca di novità, a partire dall'atteso cambio in panchina con l'arrivo di, i bianconeri sono quindi pronti a iniziare una nuova stagione, con l'obiettivo di stupire e sognare di nuovo in grande.Juventus-Como verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre su DAZN: servirà scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc.C'è grande curiosità per scoprire le scelte di Thiago Motta e Cesc Fabregas, entrambi attesi da una grande sfida in questa stagione. Clicca sulla gallery in alto per conoscere le probabili formazioni di Juventus-Como!





