Juventus-Como: l'Allianz Stadium sarà sold out



Quando si giocherà Juventus-Como?

Inizia una nuova settimana e si avvicina anche l'inizio del campionato di Serie A. La Juventus comincerà la stagione 2024/2025 in casa contro la neo promossa Como. I bianconeri apriranno le danze quindi davanti ai propri tifosi. Si prospetta un Allianz Stadium tutto esaurito. Ecco come sta andando la vendita dei biglietti per la prima giornata di campionato.La vendita libera è stata aperta lo scorso mercoledì, ma i biglietti per la prima giornata di campionato, Juventus-Como, sono già finiti polverizzati :collegandosi al portale sul sito del club, restano soltanto una manciata di posti acquistabili, sparsi in diversi settori.La Juventus inizierà la sua stagione il 19 agosto. La sfida contro il Como infatti è stata programmata come posticipo e si giocherà di lunedì. Il calcio d'inizio sarà alle 20:45.