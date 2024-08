E' esattamente come le pagelle: non ci troveremo mai d'accordo. Ed è proprio per questo che è necessario confrontarsi.Che voto date, alla Juventus sul mercato?Ma è stato un voto oscillante, un'onda strana. Che ha raggiunto picchi buoni e quelli meno buoni. Le montagne russe più belle e più spaventose degli ultimi anni. Se a qualcuno non è piaciuto tutto questo, allora siamo davanti a casi da approfondire.E' stato un mercato che ci ha fatto sentire vivi. Che ha fatto sentire vivissima la stessa Juventus, specialmente dopo quanto vissuto nella scorsa estate - e il solo arrivo di Weah, più Cambiaso che era stato già prenotato -, soprattutto dopo lo scossone di maggio. Quell'alzare al cielo una coppa e litigare anziché festeggiare.Siamo davanti a una rivoluzione compiuta, e a prescindere da quello che ci ritroveremo a commentare a maggio. Gli acquisti sono stati mirati e specifici, hanno vinto per caratteristiche la corsa alla Juventus, e non per il nome. Tanto quest'ultimo Thiago neanche lo tiene in considerazione.E situazioni. E insoddisfazioni. La gestione degli esuberi si è rivelata esattamente com'era stata pronosticata: impossibile. E sul groppone sono rimasti Kostic e Arthur, attualmente fuori rosa, mentre Djalò tornerà a far parte del gruppo.E poi: De Sciglio via, ma alle sue condizioni. Szczesny salutato con ricca buonuscita. Rugani sbolognato dopo giorni dal rinnovo. E... E Chiesa, inevitabilmente Chiesa: se n'è andato, sì, ma completamente deprezzato e svalutato. Cose che possiamo farci, al 31 agosto? Zero.Non bisogna avere paura della perfezione: non la raggiungeremo mai. Lo diceva Salvador Dalì, se l'è ripetuto costantemente Cristiano Giuntoli.