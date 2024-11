Le condizioni di Vlahovic

Costretto a fermarsi, Dusan. E a causa di un risentimento muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro il Milan nella cruciale sfida di sabato sera a San Siro.Il tutto è stato confermato da Thiago Motta, durante la conferenza stampa pre-partita . La presenza del serbo nella prossima gara di Champions League contro l’Aston Villa resta incerta, aggiungendo un ulteriore elemento di preoccupazione per i bianconeri.Nel corso della conferenza stampa, Thiago Motta ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante:"Non so ancora se può rientrare con l'Aston Villa, per domani non ci sarà. Speriamo rientri il più presto possibile. Ho fiducia nei miei giocatori, sanno cosa dobbiamo fare."Le parole del tecnico trasmettono una visione pragmatica e ottimista, nonostante la pesante assenza di Vlahovic. Il serbo, che è uno dei punti di riferimento dell’attacco juventino, sarà comunque attentamente monitorato dallo staff medico nei prossimi giorni.Nel corso della conferenza stampa, Thiago Motta ha aggiornato sulle condizioni dell’attaccante:"Non so ancora se può rientrare con l'Aston Villa, per domani non ci sarà. Speriamo rientri il più presto possibile. Ho fiducia nei miei giocatori, sanno cosa dobbiamo fare."Le parole del tecnico trasmettono una visione pragmatica e ottimista, nonostante la pesante assenza di Vlahovic. Il serbo, che è uno dei punti di riferimento dell’attacco juventino, sarà comunque attentamente monitorato dallo staff medico nei prossimi giorni.