Secondo Sky Sport, i controlli effettuati questa mattina hanno confermato un miglioramento del quadro clinico di Francisco. Il portoghese era stato visitato al rientro dalla trasferta in Arabia, escludendo lesioni, e oggi il JMedical ha confermato ulteriormente la diagnosi. Conceição potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo nei prossimi giorni, ma la Juventus non vuole correre rischi. C'è ottimismo sul suo possibile recupero in vista del derby, anche se, in caso di convocazione, il numero 7 bianconero partirebbe dalla panchina. La situazione sarà monitorata attentamente per garantire un rientro in totale sicurezza.