Il profilo che meglio risponde alle esigenze della Juventus sembra essere quello di Radu Dragusin. Venduto al Genoa nell'affare Cambiaso e successivamente passato al Tottenham, il giovane difensore rumeno, pur essendo di proprietà degli Spurs, sta trovando poco spazio in Premier League. Dragusin, già abituato al campionato italiano e cresciuto nelle giovanili bianconere, potrebbe tornare inizialmente in prestito, con la possibilità di riscatto in estate, permettendo al Tottenham di recuperare parte dell'investimento fatto (30 milioni di euro).Un altro vantaggio è che, essendo un prodotto del vivaio, Dragusin potrebbe essere inserito nella lista B della Champions League, liberando un posto per un altro giocatore. Tuttavia, la valutazione economica elevata del difensore rappresenta un ostacolo.