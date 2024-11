Come il Torino può far male alla Juventus

In una partita che, come sempre, si preannuncia abbastanza indecifrabile prima del fischio d'inizio, la sensazione è che ilabbia un'arma specifica per provare a far male alla: tutto potrebbe cominciare dal centrocampo, con la mediana composta da Karol Linetty, Samuele Ricci e Ivan Ilic che ha già dimostrato di essere funzionale al gioco di Paolo Vanoli e agli inserimenti in avanti, fin dentro l'area di rigore avversaria.Ma la vera "arma" potrebbe essere quella rappresentata dal: anche nelle recenti uscite contro Stoccarda e Inter, infatti, la squadra di Thiago Motta ha palesato diverse difficoltà nel costruire dal basso contro formazioni che andavano a prenderla forte in avanti, cosa che invece i giocatori granata hanno dimostrato di saper fare particolarmente bene. La Juve, di contro, potrà far valere le proprie maggiori qualità nell'uno contro uno, e in generale un livello tecnico complessivamente superiore.