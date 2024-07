Allenamenti Juve, il programma

Con la sessione mattutina di oggi, domenica 14 luglio, si è conclusa la prima settimana di allenamenti dellasotto la guida di Mister. Il primo gruppo di bianconeri si è ritrovato mercoledì 10 luglio, e in questi cinque giorni di lavoro intensivo, la squadra ha seguito un programma variegato. La seduta odierna è stata incentrata su esercitazioni di possesso palla e si è conclusa con una partitella, preceduta da una fase iniziale di riscaldamento, come riporta Juventus.com.Domani, la squadra si ritroverà nuovamente al Training Center per proseguire il lavoro. A partire da sabato 20 luglio fino a venerdì 26 luglio, gli allenamenti continueranno in Germania, presso il training camp situato nell'headquarters di adidas a Herzogenaurach. Questa fase sarà cruciale per affinare la preparazione in vista della nuova stagione, permettendo a Thiago Motta di lavorare più intensamente con il gruppo e definire tattiche e strategie.